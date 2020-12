Za preprečevanje nasprotja interesov bistveno zavedanje o zavržnosti zlorabe funkcij

Ljubljana, 9. decembra - Za preprečevanje nasprotja interesov je bistveno zavedanje, da so zlorabe funkcij za osebno okoriščanje zavržne, pa tudi ozaveščanje ljudi, kakšno škodo takšna ravnanje povzročijo družbi, so poudarili sogovorniki na spletnem posvetu KPK. Poudarili so, da je na področju izobraževanja na to temo še veliko manevrskega prostora.