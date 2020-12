V prihodnjem večletnem proračunu EU za migracijsko politiko skoraj 10 milijard evrov

Bruselj, 9. decembra - Evropski parlament, Evropska komisija in Svet EU so danes dosegli dogovor glede višine sredstev za migracijsko in azilno politiko EU v prihodnjem večletnem finančnem okviru. Na voljo bo skoraj deset milijard, je sporočila slovenska evroposlanka Tanja Fajon (S&D/SD), ki se je pogajala v imenu parlamenta.