Delo začela komisija za preiskavo ukrepov Janševe vlade v epidemiji

Ljubljana, 9. decembra - Na ustanovni seji se je danes sestala komisija, ki bo preiskovala ukrepanje vlade Janeza Janše v epidemiji covida-19. Odreditev preiskave so zahtevale opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB. Parlamentarno preiskavo vodi poslanec LMŠ Robert Pavšič, sestavlja pa jo osem članov. Sodelovanju sta se odpovedali poslanski skupini DeSUS in narodnih skupnosti.