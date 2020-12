Na Štajerskem in Koroškem nekaj težav zaradi snegoloma

Maribor/Radlje ob Dravi, 9. decembra - Na Štajerskem in Koroškem že ves dan sneži in ponekod zaradi tega prihaja do težav, ki terjajo pomoč gasilcev. "Zaradi mokrega snega in obilice padavin se podirajo drevesa. Cestne službe ne zmorejo vsega, zato gasilci pomagajo odstranjevati podrta drevesa," so za STA danes popoldne povedali v regijskem centru za obveščanje v Mariboru.