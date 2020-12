Iz New Yorka v Rim prvo letalo s potniki z negativnim testom na novi koronavirus

Rim, 9. decembra - Na rimskem letališču Fiumicino je danes pristalo letalo, ki je iz New Yorka pripeljalo potnike, ki so bili pred poletom testirani na novi koronavirus in imeli negativen rezultat. Potniki, ki jih je v Evropo prepeljala italijanska Alitalia, so morali pred vkrcanjem na letalo pokazati negativen test, opravljen v 48 urah pred vkrcanjem.