Na mejnem prehodu Dobovec Hrvatu zasegli orožje

Celje, 9. decembra - Celjski policisti so v torek na mejnem prehodu Dobovec pri vstopu v Slovenijo hrvaškemu vozniku tovornega vozila zasegli 13 kosov orožja. Ker voznik mejni kontroli ni priglasil prevoza orožja, prav tako ni imel vse ustrezne dokumentacije podjetja, od koder je vozil orožje, so mu to zasegli ter izvedli hitri postopek.