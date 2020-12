V sedmem protikoronskem paketu tudi oprostitev DDV za teste na novi koronavirus, cepiva proti covidu-19 in povezane zdravstvene storitve

Ljubljana, 9. decembra - Ministrstvo za zdravje je v predlog sedmega protikoronskega zakonskega paketa vključilo predlog za oprostitev davka na dodano vrednost (DDV) za cepiva proti covidu-19, teste za novi koronavirus, opremo za testiranje in cepljenje in vse s tem povezane zdravstvene storitve, so zapisali na spletni strani ministrstva.