Novi dom na Okrešlju čaka na pomlad in nadaljevanje del

Logarska dolina/Anhovo, 9. decembra - Na pogorišču Frischaufovega doma na Okrešlju so za letos končali z največjimi gradbenimi deli. Novi planinski dom je zgrajen do druge gradbene faze in primerno zaščiten čaka na pomlad, ko se bodo dela nadaljevala. Ves potreben material so na gradbišče pripeljali že do konca novembra, med drugim cement iz Salonita Anhovo.