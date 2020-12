Ministrstvo za obrambo 25 šolam podarilo 138 monitorjev

Ljubljana, 9. decembra - Ministrstvo za obrambo je 22 osnovnim in trem srednjim šolam podarilo 138 računalniških monitorjev. Seznam šol, ki so izrazile zanimanje za monitorje, jim je posredoval javni zavod Arnes v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanjE, znanost in šport, so danes sporočili z ministrstva.