Svet zavoda celjske bolnišnice bo odločal o novemu direktorju

Celje, 10. decembra - Svet zavoda celjske bolnišnice bo na današnji seji odločal o novemu direktorju. Tokrat bo svet izbiral med dvema kandidatoma, in sicer Margareto Guček Zakošek, ki je bolnišnico vodila do oktobra letos, in nekdanjim županom Dobrepolja Janezom Pavlinom, ki je v preteklosti kandidiral tudi za direktorja ljubljanskega kliničnega centra.