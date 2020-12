Brez električne energije na Primorskem še vedno 1623 gospodinjstev

Nova Gorica, 9. decembra - Zaradi podrtih dreves in električnih drogov, ki so padli pod težo mokrega snega, je na Primorskem prišlo do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega območja Elektra Primorska. Terenske ekipe se trudijo in sanirajo nastalo škodo, brez elektrike pa je še vedno 1623 odjemalcev, so sporočili iz Elektra Primorska.