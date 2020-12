Pahor začel posvetovanja o sodnikih na Splošnem sodišču EU in Sodišču EU

Ljubljana, 9. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes začel posvetovanja o kandidatih za sodnika na Splošnem sodišču EU in Sodišču EU. V LMŠ in SD sledijo predlogu Sodnega sveta, to je pomembno tudi za SMC, ki pa poudarja, da se vendarle išče tudi zadostna podpora v DZ. Predsednik lahko predlog Sodnega sveta sprejme ali pa tudi ne, pa poudarjajo v SDS.