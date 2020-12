Festival LGBT filma letos spletno, a še vedno angažirano

Ljubljana, 9. decembra - Tako kot že nekateri drugi filmski festivali bo tudi vsakoletni festival LGBT filma zaradi trenutne krize potekal v spletni obliki. V 36. izdaji, ki bo na sporedu med 12. in 20. decembrom, bo obsegal 18 celovečernih in dokumentarnih ter 17 kratkih filmov. Brezplačno si jih bo mogoče ogledati na platformi Cinesquare in prek Vimea.