Zdravstveni domovi začenjajo akcijo preventivnih pregledov za odkrivanje raka ustne votline

Ljubljana, 9. decembra - V zdravstvenih domovih Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Murska sobota začenjajo akcijo preventivnih pregledov ustne votline z namenom odkrivanja rakov ustne votline. Teh so letos zaradi epidemije covida-19 odkrili okrog 30 odstotkov manj. Preglede krije zavod za zdravstveno zavarovanje, namenjeni pa so vsem, ki so opazili potencialne simptome.