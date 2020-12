Lobnik in Gašperlinova o krepitvi sodelovanja med zagovornikom in tržnim inšpektoratom

Ljubljana, 9. decembra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes vršilki dolžnosti glavne tržne inšpektorice Martini Gašperlin predstavil delo zagovornika v letu 2019. Pogovorila sta se tudi o krepitvi sodelovanja med organoma in se strinjala, da organa dobro sodelujeta, zaradi česar je odločanje hitrejše in še bolj učinkovito, so zapisali pri zagovorniku.