Ljubljanski policisti zasegli prepovedane droge in ponarejene listine

Ljubljana, 9. decembra - Policisti policijske postaje Ljubljana Center so v torek opravili hišno preiskavo pri 65-letniku iz Domžal. Našli in zasegli so 460 tablet flormidal in 40 tablet rivotril, večjo količino gotovine, šest nabojev in prepovedano pirotehnično sredstvo. 42-letniku, ki je bil v času preiskave v stanovanju, so zasegli še ponarejena osebna dokumenta.