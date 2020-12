ZN: Kljub pandemiji svet na poti segrevanja ozračja za več kot tri stopinje Celzija

Pariz, 9. decembra - Kljub pandemiji covida-19, ki je letos zmanjšala emisije toplogrednih plinov, svet ostaja na poti segrevanja ozračja za več kot tri stopinje Celzija do konca stoletja, so opozorili Združeni narodi. V poročilu okoljskega programa za leto 2020 so zapisali, da bo imel sedemodstoten padec izpustov ogljika zanemarljiv vpliv brez večjih ukrepov.