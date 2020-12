Indeks na ljubljanski borzi dopoldne v zelenem

Ljubljana, 9. decembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja okrepil za skoraj pol odstotka. Nad gladino ga potiskajo delnice Krke, Petrola in Telekoma Slovenije. Ostali blue chipi prve kotacije so ostali na izhodišču. Ob sicer skromnem prometu so vlagatelji največ zanimanja zaenkrat pokazali za delnice NLB.