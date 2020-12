Turistični vodniki poročajo tudi o 90-odstotnem upadu prometa

Ljubljana, 9. decembra - Za turistične vodnike bo letošnje leto eno najbolj težavnih v zgodovini, izpostavljajo v Društvu regionalnih turističnih vodnikov Slovenije. Z natančno statistiko sicer na razpolagajo, so pa številni turistični vodniki svoje dejavnosti zaprli že marca, so navedli in dodali, da tisti, ki še poslujejo, poročajo o 60- do 90-odstotnem upadu prometa.