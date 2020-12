V torek potrdili 2139 okužb z novim koronavirusom, umrlo 38 oseb s covidom-19

Ljubljana, 9. decembra - V torek so opravili 7003 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 2139 okužb, je sporočila vlada. Umrlo je 38 bolnikov s covidom-19 (28 manj kot v ponedeljek). V bolnišnicah se zdravi 1282 covidnih bolnikov, to je 22 manj kot v ponedeljek. Intenzivno terapijo je potrebovalo 198 bolnikov s covidom-19, pet več kot dan prej.