Občina Podčetrtek podpisala pogodbo o nakupu gradu Podčetrtek

Podčetrtek, 13. decembra - Občina Podčetrtek je podpisala pogodbo o nakupu gradu Podčetrtek, za katerega bo odštela 150.000 evrov. Od tega so že plačali 47.000 evrov dolgov, ki so se nabrali na premoženju v lasti družine Zečević, občina pa je bila 20-odstotna lastnica gradu. Vse posle okrog nakupa naj bi sklenili do konca leta, je za STA povedal župan Podčetrtka Peter Misja.