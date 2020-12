Združenje direktorjev bolnišnic svari pred valom čakajočih po epidemiji

Ljubljana, 9. decembra - Združenje direktorjev bolnišnic opozarja, da se po končani epidemiji pričakuje val čakajočih bolnikov, zato je za reševanje ključnega pomena povezovanje in sodelovanje med zdravstveno stroko, ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in NIJZ ter ključnimi izvajalci oz. direktorji slovenskih bolnišnic in drugih ravni.