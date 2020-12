Incident v Parizu spodbudil ostre odzive in podporo nogometašem

Pariz, 9. decembra - Sinočnje dogajanje na tekmi nogometne lige prvakov v Parizu, ko so igralci turškega kluba Istanbul Basaksehir in domače ekipe PSG skupaj zapustili igrišče zaradi rasistične opazke sodnika, je spodbudilo širok odziv, ne le v športnem svetu. Vrstijo se izrazi podpore športnikom in opozorila o nesprejemljivem dejanju sodnika na tekmi.