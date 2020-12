Kandidatura Pirana za EPK 2025 v znamenju odnosa do okolja

pripravil Mitja Volčanšek

Piran, 13. decembra - Koncept kandidature Pirana za evropsko prestolnico kulture 2025 pod geslom Val sprememb se osredotoča na spremembe v odnosu do okolja. Vizija ekipe Piran-Pirano 2025 usmerja pozornost na globalno podnebno krizo z umetniške in kulturne perspektive ter spodbuja družbeni in skupnostni dialog.