Na Škofjeloškem opita voznica s tremi otroki zapeljala v potok

Škofja Loka, 9. decembra - Škofjeloški policisti so v torek zvečer obravnavali voznico, ki je pod močnim vplivom alkohola zapeljala s ceste v potok. Avto, v katerem so bili poleg voznice še trije otroci, se je prevrnil, vanj pa je začela vdirati voda. En otrok se je rešil iz vozila in stekel po pomoč k bližnjima domačinoma, ki sta potem iz vozila rešila ostale ujete.