ZN opozarja na črni mejnik več kot 80 milijonov razseljenih

Ženeva, 9. decembra - Kljub pozivom k prekinitvi ognja in sočutju med pandemijo covida-19 so bili prebivalci po svetu zaradi nasilja in pregonov letos še vedno prisiljeni zapustiti svoje domove, tako da je bilo sredi letošnjega leta razseljenih in beguncev več kot 80 milijonov ljudi, so danes opozorili Združeni narodi.