Johny Pitts dobitnik nagrade za evropsko razumevanje leipziškega knjižnega sejma

Leipzig, 9. decembra - Britanski esejist in fotograf Johny Pitts je dobitnik nagrade knjižnega sejma v Leipzigu za evropsko razumevanje za leto 2021. Nagrado prejme za knjigo Afropean: Notes from Black Europe, so v torek sporočili iz mesta Leipzig. Ena najpomembnejših literarnih nagrad v Nemčiji je vredna 20.000 evrov.