Na virtualni konferenci o priložnostih za naložbe v Sloveniji

Ljubljana, 9. decembra - Javna agencija Spirit Slovenija tudi v času epidemije covida-19 skrbi za aktivno promocijo Slovenije in slovenskega investicijskega okolja, a ker dogodki, poslovne konference in druga srečanja v tujini niso možni, je investitorje povabila na konferenco prek spleta. V Sloveniji bodo našli številne poslovne priložnosti, so slišali.