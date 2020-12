Na Primorskem brez elektrike 2200 gospodinjstev

Nova Gorica, 9. decembra - Zaradi težkega snega in obilnih padavin je ponoči prihajalo do okvar električnega omrežja in do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega območja Elektra Primorska. Vzroki so podrta drevesa in drogovi ter pretrgane žice daljnovodov. Brez napajanja je bilo ob 8. uri 160 transformatorskih postaj s skupaj 2200 odjemalci.