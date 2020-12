Večina azijskih borz v zelenem

Tokio, 9. decembra - Indeksi na azijskih borzah so se danes večinoma obarvali zeleno. Vlagatelji so sledili dobri volji z Wall Streeta, kjer so v torek beležili rekorde. Po poročanju tujih agencij so na borzah optimistični glede cepiva proti covidu-19, ki bo pripomoglo k gospodarskem okrevanju in vrnitvi življenja v normalo.