Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 in Nasdaq rekordno

New York, 8. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili v zelenem, indeksa S&P 500 in Nasdaq z rekordi. Vlagatelje so spodbudile predvsem napovedi glede cepiva proti novemu koronavirusu, ki bo pripomoglo k gospodarskem okrevanju, in pričakovane napovedane delnice podjetij Airbnb in DoorDash, poroča francoska tiskovna agencija AFP.