Za kakovost življenja bolnikov s krvnim rakom pomembne prehrana, aktivnost in psihična podpora

Ljubljana, 8. decembra - Za ohranjanje kakovosti življenja in pozitivne naravnanosti med in po zdravljenju krvnega raka so po mnenju zdravstvene stroke zelo pomembne primerna prehrana, telesna aktivnost in psihična podpora. Predvsem pa je pomembno, da zdravnik bolnika obravnava celostno in ustvari zaupanje med njim in bolnikom, so poudarili v spletnem pogovoru STAkluba.