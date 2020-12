Svetovne prvakinje so si rešile kožo na Danskem, Slovenke 16.

Herning, 8. decembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po treh porazih v skupinskem delu proti Danski, Franciji in Črni gori končala nastope na evropskem prvenstvu na Danskem in zasedla končno 16. mesto. Poleg Slovenije so se od zaključnega turnirja poslovile tudi Srbija, Poljska in Češka.