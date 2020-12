Na jugozahodu države pričakovati dolgotrajne in močnejše nalive ter poplavljanje rek

Ljubljana, 9. decembra - Ponoči je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) predvsem na jugozahodu države pričakovati dolgotrajne in močnejše nalive, pri čemer lahko pride tudi do poplavljanja rek v večjem obsegu. V kratkem času lahko pade tudi od 40 do 80 milimetrov padavin. Zaradi obilnega sneženja bo predvsem v Julijskih Alpah znova povečana nevarnost snežnih plazov.