Za prvenstvo v Planici odprli tri kranjskogorske hotele

Kranjska Gora/Planica, 8. decembra - Ob prihajajočem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici bi v teh dneh Kranjska Gora morala gostiti množico ljubiteljev smučarskih skokov. Zaradi epidemioloških razmer pa so ta čas odprli le tri hotele, v katerih so nameščeni skakalci in spremljajoče osebje. Za preprečevanje okužb so uvedli vrsto ukrepov in vzpostavili mehurčke.