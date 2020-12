Rezultati o učinkovitosti cepiva proti covidu-19 prvič objavljeni v strokovni reviji

Oxford, 8. decembra - Rezultati o učinkovitosti cepiva proti covidu-19 so bili danes prvič objavljeni v strokovni reviji. Revija Lancet je objavila, da je cepivo AZD1222, ki sta ga razvila podjetje AstraZeneca in oxfordska univerza, varno in da ob dveh odmerkih nudi okoli 70-odstotno zaščito. To so sicer razvijalci sporočili že novembra.