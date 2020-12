Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 8. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja spustili nekoliko pod izhodišča. Zagon ob optimizmu po predsedniških volitvah je po ocenah analitikov popustil in vlagatelji zdaj spremljajo nadaljnji razvoj pandemije covida-19, piše francoska tiskovna agencija AFP.