Pahor v posvetovanja o sodnikih na Splošnem sodišču EU, Sodišču EU in ustavnem sodišču

Ljubljana, 8. decembra - Predsednik republike Borut Pahor se bo v sredo in v četrtek z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti DZ posvetoval o kandidatih za mesto sodnika na Splošnem sodišču EU in na Sodišču EU v Luksemburgu ter na ustavnem sodišču. Pogovori bodo namenjeni tudi spremembam volilne zakonodaje, so sporočili iz urada predsednika.