Nujno sporočilo uredništvom - popoldanska novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 16. uri

Ljubljana, 8. decembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bosta sodelovala Mojca Matičič iz Infekcijske klinike UKC Ljubljana in izredni profesor Robert Masten iz oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, bo danes ob 16. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.