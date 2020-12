V Washingtonu prvo zasedanje strateškega dialoga med Slovenijo in ZDA

Washington, 8. decembra - Na State Departmentu v Washingtonu je danes potekalo prvo zasedanje strateškega dialoga med Slovenijo in ZDA. Na zasedanju so se osredotočili na Zahodni Balkan, širjenje dezinformacij, kibernetsko in energetsko varnost, priložnosti na področjih infrastrukture in logistike ter skupno sodelovanje v mednarodnih formatih.