Po ugotovitvah AVK na trgu govejega mesa ni prišlo do dogovarjanja cen

Ljubljana, 8. decembra - Analiza nabavnih in prodajnih cen polovic mlade govedine in mesa mlade govedine, ki jo je izvedla AVK, ni pokazala, da bi na trgu prišlo do medsebojnega dogovarjanja ali usklajevanja cen. Nabavne in prodajne cene namreč niso bile enake oz. poenotene, prav tako pa ni prišlo do njihovega usklajenega zvišanja ali znižanja.