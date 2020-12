Ljubljana, 8. decembra - Mednarodna smučarska zveza je našla novega prireditelja za ženske tekme svetovnega pokala, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedane na Kitajskem. Smuk in superveleslalom bo 27. in 28. februarja namesto Yanpqinqa gostila Val di Fassa, so danes potrdili na Fis.