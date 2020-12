27. študentski tek na grad v znamenju covida-19

Ljubljana, 8. decembra - Slovenska karitas v sodelovanju s ŠOU Šport ponovno vabi vse študente, dijake in druge tekače k udeležbi na tradicionalnem študentskem teku na grad, k čemur jih spodbuja tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je častni pokrovitelj letošnjega teka. V novembru je teklo že več kot 300 tekačev in tekačic, so sporočili iz Karitasa.