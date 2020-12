Tožilstvo v zvezi z napadi na Charlie Hebdo zahteva zaporne kazni za 14 obtoženih

Pariz, 8. decembra - Državno tožilstvo v Parizu je za 14 obtoženih sodelovanja pri terorističnem napadu na satirični časopis Charlie Hebdo danes zahtevalo zaporne kazni od pet let do dosmrtne ječe. Januarja 2015 je bilo v napadih islamskih skrajnežev na tednik, policistko in judovsko trgovino ubitih 17 ljudi. Sodbo je pričakovati 16. decembra.