Turizem čaka večletno okrevanje; nujna bo hitrejša in obsežnejša pomoč države

Ljubljana, 8. decembra - Drugi val epidemije covida-19 je dodatno poslabšal stanje turistične panoge in njene obete, so ugotavljali govorci na današnjih spletnih Dnevih slovenskega turizma. Turistov bo letos okoli 50 odstotkov manj kot lani, okrevanje lahko traja do pet let. Vlada načrtuje nove podporne ukrepe, v gospodarstvu pa pozivajo k večji in pravočasni pomoči.