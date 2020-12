Utrecht, 8. decembra - Kirurgi na Nizozemskem svarijo pred poškodbami zaradi avokadov. Po lastnih navedbah so opazili porast hujših poškodb, ki nastanejo zaradi ureznin pri odstranjevanju spolzke koščice. Nizozemski kirurgi svetujejo, naj potrošniki koščico raje odstranijo z žlico. Trgovine in proizvajalce so pozvali, naj na embalaži posvarijo pred poškodbami.