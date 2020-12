V domovih starejših na Polzeli in v Šentjurju še vedno precej okuženih z novim koronavirusom

Polzela/Šentjur, 8. decembra - V domovih starejših na Polzeli in v Šentjurju imajo še vedno težave z okužbami z novim koronavirusom. V Domu upokojencev na Polzeli je tako aktivno okuženih 52 stanovalcev in šest zaposlenih. V šentjurskem domu starejših pa je z novim koronavirusom okuženih 18 stanovalcev in osem zaposlenih. Oba domova se soočata tudi s kadrovsko stisko.