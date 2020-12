V nižjih predelih Primorske zaradi obilnejših padavin pričakovati poplavljanje rek in hudournikov

Ljubljana, 8. decembra - Popoldan in v noči na sredo je pričakovati poslabšanje vremena z močnejšimi padavinami in nalivi, zaradi česar lahko reke zlasti na južnem Primorskem, predvsem pa na območju slovenske Istre in obale poplavijo tudi v večjem obsegu, je opozoril hidrolog Janez Polajnar z Agencije RS za okolje (Arso). Postopno umirjanje razmer pričakujejo v četrtek.