Na Dunaju razstava slovenskih in avstrijskih umetnic

Dunaj, 8. decembra - V avstrijski prestolnici so v razstavišču Künstlerhaus odprli razstavo 16 slovenskih in avstrijskih umetnic z naslovom Ko gesta postane dogodek. Razstava v središče postavlja idejo solidarnosti, ki jo vsaka od sodelujočih umetnic razume v drugem kontekstu - družbe, narave, spolov, politike, itn. Na ogled bo do 5. aprila.