V ponedeljek potrjenih 1627 okužb z novim koronavirusom, umrlo 66 covidnih bolnikov

Ljubljana, 8. decembra - V ponedeljek so opravili 6158 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 1627 okužb, je objavila vlada na spletni strani. Umrlo je 66 bolnikov s covidom-19, kar je 14 več kot dan prej oz. največ do zdaj v enem dnevu. V bolnišnicah se zdravijo 1304 covidni bolniki, 193 jih potrebuje intenzivno terapijo (trije manj kot v nedeljo).